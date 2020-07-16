Река в Брянске покрылась большим нефтяным пятном

https://static.news.ru/photo/37b7aa42-c7fc-11ea-bfca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelos Tzortzinis/Global Look Press

На реке Десна в Брянске обнаружили большое нефтяное пятно неизвестного происхождения. Видеозапись загрязнения опубликовали в соцсетях местные рыбаки.

На кадрах видно, как радужное пятно покрывает всё поверхность воды от берега до берега и медленно движется по течению.

По предположение местных жителей, причиной загрязнения мог стать земснаряд — судно, используемое для дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов. Также многие винят в случившемся расположенную неподалёку нефтебазу, пишет Life.

Официальных комментариев по данному поводу не поступало.

Ранее следователи в Пермском крае завели уголовное дело из-за загрязнения реки Кама химическими веществами. По данным следствия, с 5 по 7 июля в реку Кама были сброшены химические вещества, что привело к превышению установленных нормативов вредного воздействия на окружающую среду, в том числе для водных биологических ресурсов, писал NEWS.ru.