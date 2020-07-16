Река в Брянске покрылась большим нефтяным пятном

На реке Десна в Брянске обнаружили большое нефтяное пятно неизвестного происхождения. Видеозапись загрязнения опубликовали в соцсетях местные рыбаки.
На кадрах видно, как радужное пятно покрывает всё поверхность воды от берега до берега и медленно движется по течению.
По предположение местных жителей, причиной загрязнения мог стать земснаряд — судно, используемое для дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов. Также многие винят в случившемся расположенную неподалёку нефтебазу,
Официальных комментариев по данному поводу не поступало.
Ранее следователи в Пермском крае завели уголовное дело из-за загрязнения реки Кама химическими веществами. По данным следствия, с 5 по 7 июля в реку Кама были сброшены химические вещества, что привело к превышению установленных нормативов вредного воздействия на окружающую среду, в том числе для водных биологических ресурсов, писал NEWS.ru.
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