В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус, который следовал из Москвы в Тбилиси. Инцидент произошёл на 356-м км трассы М-4 «Дон».
В результате нарушения правил дорожного движения опрокинулся рейсовый автобус, — сообщили в МЧС.
Два человека погибли. Несколько человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов,
Ранее NEWS.ru писал, что автобус, в котором ехал 21 пассажир, съехал в кювет и перевернулся на Камчатке. Происшествие случилось на трассе между населёнными пунктами Раздольный и Коряки в Елизовском районе.
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