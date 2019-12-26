https://static.news.ru/photo/f7cc96d8-27fe-11ea-bb08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус, который следовал из Москвы в Тбилиси. Инцидент произошёл на 356-м км трассы М-4 «Дон».

В результате нарушения правил дорожного движения опрокинулся рейсовый автобус, — сообщили в МЧС.

Два человека погибли. Несколько человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что автобус, в котором ехал 21 пассажир, съехал в кювет и перевернулся на Камчатке. Происшествие случилось на трассе между населёнными пунктами Раздольный и Коряки в Елизовском районе.