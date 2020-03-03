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Пять человек — двое взрослых и трое детей — отравились бытовым газом в Чебоксарах. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает министерство здравоохранения Чувашии, информация об отравлении поступила в диспетчерскую центра медицины и катастроф утром во вторник, 3 марта. Скорая помощь прибыла на место в течение 12 минут. Пять...