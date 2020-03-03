Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт рейса Москва — София заходит на экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.

Причиной послужил отказ системы предупреждения столкновения с землёй. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

В аэропорт вылета возвращается А320 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс № 2060 из Москвы в Софию, — передаёт издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники экстренных служб проводят проверку в самолёте рейса Новосибирск — Москва, совершившего посадку в Перми после сигнала о бомбе на борту. В авиакомпании S7 подтвердили информацию, что после анонимного сообщения о «минировании» командир воздушного судна принял решение изменить маршрут и приземлиться в Перми.

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