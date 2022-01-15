Летевший из Петербурга лайнер сел в Самаре после сообщения о бомбе на борту

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга, успешно приземлился в аэропорту Самары после того, как от неизвестного поступило анонимное сообщение о бомбе на борту, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани Курумоч. В аэропорту были проведены мероприятия по обеспечению безопасности.
В аэропорту проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности. Отмечается, что ранее от неизвестного поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы находящемся на борту лайнера, совершающего перелёт из Санкт-Петербурга в Самару, — сообщает агентство.
Ранее сообщалось, что самолёт готовился к экстренной посадке в аэропорту Самары.
Представители авиакомпании АЛРОСА ранее сообщили, что на её электронную почту поступили анонимные сообщения о том, что самолёты перевозчика в аэропортах разных городов якобы были заминированы. Проверки воздушных судов продолжаются, пока угроз не обнаружено.