Летевший из Петербурга лайнер сел в Самаре после сообщения о бомбе на борту

Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

↵Ещё трёх участников хакерской группировки REvil, которая стала известна после совершения масштабной кибератаки на американские компании, могут арестовать, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина. До этого полиция задержала двух их предполагаемых соучастников — Андрея Бессонова и Романа Муромского.

↵Ещё трёх участников хакерской группировки REvil, которая стала известна после совершения масштабной кибератаки на американские компании, могут арестовать, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина. До этого полиция...