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Летевший из Петербурга лайнер сел в Самаре после сообщения о бомбе на борту

14:08, 15 января 2022
Летевший из Петербурга лайнер сел в Самаре после сообщения о бомбе на борту Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press
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Самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга, успешно приземлился в аэропорту Самары после того, как от неизвестного поступило анонимное сообщение о бомбе на борту, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани Курумоч. В аэропорту были проведены мероприятия по обеспечению безопасности.

В аэропорту проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности. Отмечается, что ранее от неизвестного поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы находящемся на борту лайнера, совершающего перелёт из Санкт-Петербурга в Самару, — сообщает агентство. 

Ранее сообщалось, что самолёт готовился к экстренной посадке в аэропорту Самары.

Представители авиакомпании АЛРОСА ранее сообщили, что на её электронную почту поступили анонимные сообщения о том, что самолёты перевозчика в аэропортах разных городов якобы были заминированы. Проверки воздушных судов продолжаются, пока угроз не обнаружено.

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