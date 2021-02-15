Ребёнок захлебнулся в ванне в Подмосковье

В подмосковном Подольске мальчик утонул в ванне. Прокуратура Московской области проводит проверку по факту инцидента.
Трагедия произошла 15 февраля 2021 года. 26-летняя мать мальчика купала ребёнка и на некоторое время оставила его одного в ванной. Когда она вернулась, то обнаружила мальчика мёртвым.
На текущий день прокуратуре предстоит определить причины и обстоятельства случившегося. В ходе проверки правоохранители оценят исполнение законодательства о несовершеннолетних, а также проверят действия родителей по воспитанию,
Главное следственное управление обращает внимание всех родителей на необходимость быть более бдительными и следить за детьми, не оставлять их без присмотра в ванне, наполненной водой, в помещениях с открытыми окнами, с травмоопасными предметами, — напомнили в Следственном комитете.
Ранее NEWS.ru писал, что уголовное дело было возбуждено в отношении частного стоматолога, работающего в Нижнегорском районе Крыма. При лечении зуба у шестилетнего пациента доктор уронил стоматологическую иглу в пищевод ребёнка.
Мальчик был госпитализирован в медучреждение Симферополя. Ему была оказана необходимая помощь. Жизни и здоровью маленького пациента ничего не угрожает. Врачи обнаружили инородное тело и извлекли его из ребёнка. У мальчика были диагностированы ссадины пищевода.