https://static.news.ru/photo/01d6cc80-1a89-11ea-9b56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Волгоградской области в городе Суровикино 8 декабря 11-месячный ребёнок остался без присмотра и выполз из дома на улицу. В результате малыш замёрз насмерть.

Тело ребёнка было обнаружено в двух метрах от домовладения. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения. Более точная информация будет озвучена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время ещё две девочки, которые воспитываются в этой же семье, госпитализированы. Ранее они нуждались в экстренной медицинской помощи. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Погибший малыш воспитывался 25-летней матерью. Женщина рассказала, что всю ночь распивала с гостями спиртное, а наутро, когда проводила собутыльников, легла спать. На момент пробуждения матери ребёнок уже был мёртв, передаёт ТАСС.

По факту ЧП проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Следственного комитета Москвы Юлия Иванова рассказала, что двое подростков были обнаружены у жилого дома на юго-западе столицы.