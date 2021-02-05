Ребёнок в Златоусте отправился в школу в два часа ночи

https://static.news.ru/photo/25b6b0b2-6884-11eb-bd06-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Соцсети

В Златоусте Челябинской области коммунальщики увидели на улице маленького мальчика, который в 02:00 куда-то шёл с портфелем. Оказалось, что ребёнок направляется в школу.

Мужчины поинтересовались у ребёнка, что он делает без взрослых на улице в столь поздний час.

Иду в школу, — ответил мальчик.

Мужчины проводили ребёнка обратно до дома. Один из них снял видео, на котором возмутился поведением родителей школьника. В социальных сетях местные жители предположили, что взрослых сбил с толку рано прозвонивший будильник, сообщает Life.

Ранее в центре Москвы мужчина набросился на школьника, который гулял со своей знакомой. Инцидент произошёл в Театральном проезде. Ребёнок получил такие травмы, что ему пришлось обращаться за помощью к врачам. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Как писал NEWS.ru, на Урале толпа подростков жестоко избили школьницу. Драка произошла во дворе дома по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле. На кадрах видеозаписи ребёнка били и пинали ногами, свалив на землю. Затем подростки удалились, оставив пострадавшую лежать на снегу. По факту публикации ролика будет проведена проверка.