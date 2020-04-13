Ребёнок в Подмосковье отравился средством для чистки труб

https://static.news.ru/photo/278068e8-7d98-11ea-9259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи проводят проверку по факту отравления маленькой девочки средством для чистки труб. Инцидент произошёл в подмосковном Красногорске 12 апреля.

Девочка нашла в шкафу ванной комнаты бутылку с химической жидкостью и прокусила её.

В результате жидкость попала в ротоглотку, — рассказали ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

Ребёнка госпитализировали с химическим ожогом горла. Начата доследственная проверка.

Ранее в московской школе восьмиклассница отравилась наркотиками. По словам учительницы, в день отравления девочка ничего не ела, кроме шоколадки. По факту инцидента проводится проверка.

NEWS.ru писал, что в Удмуртии шесть человек умерли после употребления неизвестного вещества. Трагедия произошла в городе Сарапул 10 апреля. Тела погибших были найдены в одной из квартир. Стражи порядка задержали 52-летнего местного жителя, который передал погибшим ядовитое вещество.