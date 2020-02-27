Восьмилетний мальчик утонул в открытом бассейне одной из гостиниц Кургана. На место была вызвана бригада медиков, но спасти ребёнка врачи не сумели.
Происшествие случилось утром в День защитников Отечества. Но уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели только сейчас. Расследованием инцидента занимается следственный комитет,
Изъята документация об организации в гостинице техники безопасности. Будет дана оценка действиям лиц, которые отвечают за обеспечение безопасности несовершеннолетних на территории гостиничного комплекса. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что трёхлетняя россиянка утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра. Девочку обнаружили в бессознательном состоянии в воде. Врачи её экстренно госпитализировали, но спасти её не удалось.
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