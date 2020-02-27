https://static.news.ru/photo/e64086d8-59d9-11ea-a5b5-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: kurgan.sledcom.ru

Восьмилетний мальчик утонул в открытом бассейне одной из гостиниц Кургана. На место была вызвана бригада медиков, но спасти ребёнка врачи не сумели.

Происшествие случилось утром в День защитников Отечества. Но уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели только сейчас. Расследованием инцидента занимается следственный комитет, сообщается на сайте СУ СКР по Курганской области.

Изъята документация об организации в гостинице техники безопасности. Будет дана оценка действиям лиц, которые отвечают за обеспечение безопасности несовершеннолетних на территории гостиничного комплекса. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что трёхлетняя россиянка утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра. Девочку обнаружили в бессознательном состоянии в воде. Врачи её экстренно госпитализировали, но спасти её не удалось.