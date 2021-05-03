Ребёнок с ДЦП уполз на коленях от матери, опасаясь побоев

https://static.news.ru/photo/67c6e0f8-acbd-11eb-952f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Твери неравнодушные жители спасли мальчика-инвалида. Как рассказала «360» очевидец Алёна, ребёнка заметили автомобилисты. Он полз на коленях прямо по проезжей части дороги весь насквозь мокрый.

По словам девушки, они ехали на машине и обратили внимание, что на дороге стоит женщина, а рядом по асфальту ползёт кто-то, похожий со спины на маленького человека.

Мы остановились, сразу же вышли. Стояла женщина, которая первая это всё увидела. Мальчик махал руками, просил о помощи такими жестами. Пока с ней разговаривали, остановились ещё две машины, — рассказала девушка.

Как отметила Алёна, ребёнок был в абсолютно мокрой одежде. Мальчик попытался рассказать, что с ним случилось. По манере разговаривать очевидцы поняли, что с его здоровьем не всё в порядке. Выяснилось, что он сбежал из дома и ползёт к брату за помощью, боясь, что «мама его убьёт».

Как сейчас это выяснилось, он просто боялся. Родители оказались нормальными. Мы начали спрашивать, где он живёт. Но он сказал, что говорить не будет, потому что боится, — добавила девушка.

В результате очевидцы нашли одеяла и укрыли его, после чего вызвали скорую помощь и полицию. Ребёнка госпитализировали.

Как рассказали медики Алёне, которая поехала за скорой в больницу, информацию о случившемся они направят в инспекцию по делам несовершеннолетних, а мальчик останется в больнице до утра, его накормят, переоденут.

Сегодня утром в больнице рассказали, что мама мальчика нашлась, — добавила девушка.

По словам врача, родители объяснили, что у ребёнка ДЦП и сопутствующие заболевания, которые толкают мальчика на агрессию и попытки побега.

Ранее в Новосибирской области пожилая мать, не выдержав ежедневного ухода за взрослым сыном-инвалидом, отравила своего ребёнка. Мужчина страдал ДЦП, и ему требовался постоянный уход. Как сообщалось, 62-летняя жительница Бердска в свой день рождения дала 39-летнему недееспособному сыну сильнодействующие лекарства в большом количестве. После этого она попыталась покончить с собой. Своему супругу она оставила записку, где написала, что они устали. Женщина также сообщила, что сын был согласен с таким исходом.