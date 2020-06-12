В Саратовской области ребёнок разбился при падении с дивана

https://static.news.ru/photo/70994728-ad56-11ea-ae9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовской области 5-летний мальчик из посёлка Сенного Вольского района получил серьёзные травмы, упав с дивана из-за собственной неосторожности. Из-за повреждений его пришлось госпитализировать.

Ребёнок находился в гостях в Татищевском районе. Заигравшись, он соскочил с дивана. В результате малыш получил травмы головы и сотрясение мозга, сообщил местный портал «Вольск.ru».

Полученные повреждения оказались настолько серьёзными, что ребёнка пришлось отправить в областную больницу Саратова.

Как писал NEWS.ru, ранее в Старом Осколе школьница пыталась спасти тонущую мать и погибла.