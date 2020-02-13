https://static.news.ru/photo/5f48ba02-4e6b-11ea-aef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грузовой фургон ГАЗ сбил 12-летнюю девочку на территории одной из столичных школ. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Инцидент произошёл на юго-востоке Москвы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). В отношении водителя фургона избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте московского главка МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области попал в аварию автобус с детьми. Пострадавших среди них нет.