Грузовой фургон ГАЗ сбил 12-летнюю девочку на территории одной из столичных школ. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
Инцидент произошёл на юго-востоке Москвы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). В отношении водителя фургона избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего,
Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области попал в аварию автобус с детьми. Пострадавших среди них нет.
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