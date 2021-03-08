Ребёнок пострадал в московском ТЦ из-за оголённых проводов

https://static.news.ru/photo/2cb92d94-800e-11eb-9f45-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/europolis_msk

Руководство московского ТЦ «Европолис» выясняет причины инцидента с оголёнными проводами в полу, из-за которых пострадал 3,5-летний ребёнок.

Накануне в Сети появилась информация, что в ТЦ на проспекте Мира заметили неизолированные коммуникации.

Сейчас узнаём, в чём проблема и в чём ситуация. Будем разбираться, — цитирует представителей торгового центра РИА Новости.

По предварительным данным, потерпевшего ребёнка госпитализировали, его ударило током. Накануне мальчик 2014 года рождения погиб в ночь на 8 марта на юге Москвы, рассказала журналистам старший помощник главы ГСУ СК РФ по мегаполису Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребёнка). По информации ведомства, в квартире одного из жилых строений, расположенных по Пролетарскому проезду, нашли тело малыша с признаками насильственной смерти.

Накануне суд удовлетворил ходатайство силовиков об аресте 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве членов своей семьи в Пермском крае. Юношу поместили под стражу, сообщает СУ СК РФ. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью». В ходе следственных мероприятий юношу проверят на психические заболевания, писал NEWS.ru.