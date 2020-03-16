https://static.news.ru/photo/82677d48-677a-11ea-a407-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nevit/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

В Москве 4-летний мальчик получил сильнейший химический ожог от сухого льда на своём дне рождения. Праздник с химическими опытами проводил приглашённый аниматор.

Ведущая в разгар торжества начала лить сухой лед имениннику на голову. Сразу повалил густой дым, после чего мальчик закричал от боли. Прибывшие на место медики зафиксировали у ребёнка ожоги лица и головы 1-й и 2-й степени.

В правоохранительных органах по этому факту организована проверка, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Ранее NEWS.ru писал о трагедии, которая произошла 28 февраля в столичной сауне. Блогер Екатерина Диденко устроила банную вечеринку в честь своего 29-летия. Её муж Валентин Диденко решил приготовить супруге сюрприз. Он засыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, раздал гостям защитные костюмы и прыгнул вместе с ними в воду. В результате погибли трое. Сам Диденко скончался в реанимации.