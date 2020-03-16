В Москве 4-летний мальчик получил сильнейший химический ожог от сухого льда на своём дне рождения. Праздник с химическими опытами проводил приглашённый аниматор.
Ведущая в разгар торжества начала лить сухой лед имениннику на голову. Сразу повалил густой дым, после чего мальчик закричал от боли. Прибывшие на место медики зафиксировали у ребёнка ожоги лица и головы 1-й и 2-й степени.
В правоохранительных органах по этому факту организована проверка, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Ранее NEWS.ru писал о трагедии, которая произошла 28 февраля в столичной сауне. Блогер Екатерина Диденко устроила банную вечеринку в честь своего 29-летия. Её муж Валентин Диденко решил приготовить супруге сюрприз. Он засыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, раздал гостям защитные костюмы и прыгнул вместе с ними в воду. В результате погибли трое. Сам Диденко скончался в реанимации.
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