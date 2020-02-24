Две легковушки столкнулись на трассе Голодское—Суворов—Одоев, 43-летний водитель машины Toyota не справился с управлением.
Toyota вылетела на встречную полосу и врезалась там в Nissan, в котором ехали мужчина с женщиной и 12-летний ребёнок. Все взрослые получили травмы, ребёнок скончался. По одной из версий, причиной происшествия мог стать сильный снегопад в Тульской области. Все обстоятельства аварии выясняются,
Как писал NEWS.ru ранее, два легковых автомобиля столкнулись в Калмыкии. В результате происшествия пострадали семь человек, из них пять погибло.
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