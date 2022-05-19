Ребёнок погиб при игре с домашней собакой в Красноярске

Фото krk.sledcom.ru

Пятилетний ребёнок погиб при игре с домашней собакой в Красноярске, сообщает KP.RU. Вечером мальчик гулял во дворе частного дома с питомцем, и тот укусил его в сонную артерию. Когда отец вышел на улицу, сын был уже мёртв.

Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Также назначена судебная медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти.

Прокуратура проверит причины и условия, которые привели к гибели ребёнка, и проведёт проверку. Работу следователей контролирует прокурор Красноярского края.

krk.sledcom.ru

11 мая в Сочи арестовали хозяина собаки, которая загрызла 12-летнюю девочку. 51-летнему мужчине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Согласно решению суда на время следствия он будет находиться под арестом. Отмечается, что мужчина содержал семь крупных собак.

Инцидент произошёл в конце апреля этого года. Тогда девочка со своей мамой приехала в Сочи для участия в детском первенстве России по шахматам. Вечером шахматистка решила прогуляться и покормить собаку с щенятами. Спустя час тело девочки со следами укусов обнаружил случайный прохожий, который приходил на участок подкармливать собак.