Ребёнок погиб после происшествия на реке в Кировской области

https://static.news.ru/photo/9cf6b992-8df6-11ea-9e6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Кировской области/vk.com

Лодка, в которой были двое взрослых и двое маленьких детей, перевернулась на реке Чепца в Кировской области. Экстренные службы обнаружили на месте происшествия тела одного из детей и женщины.

По данным СУ СК РФ по региону, 3 мая в следственные органы поступило сообщение об инциденте на реке Чепца в 5 км от посёлка Фаленки. Тела двоих погибших обнаружили в тот же день. Поиски ещё двоих человек, которые предположительно были в перевернувшейся лодке, продолжаются.

Прокуратура по факту происшествия возбудила уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время параллельно с поисковыми работами проводятся следственные действия.

В ночь на 29 апреля шесть детей и двое взрослых из одной семьи погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, писал NEWS.ru. Старшему из погибших детей было восемь лет, младшему — один месяц.