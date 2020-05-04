Ребёнок погиб после происшествия на реке в Кировской области

Лодка, в которой были двое взрослых и двое маленьких детей, перевернулась на реке Чепца в Кировской области. Экстренные службы обнаружили на месте происшествия тела одного из детей и женщины.
По данным СУ СК РФ по региону, 3 мая в следственные органы
Прокуратура по факту происшествия возбудила уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время параллельно с поисковыми работами проводятся следственные действия.
В ночь на 29 апреля шесть детей и двое взрослых из одной семьи погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, писал NEWS.ru. Старшему из погибших детей было восемь лет, младшему — один месяц.
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