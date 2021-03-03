На Кубани грузовик засыпал пятилетнюю девочку землёй

https://static.news.ru/photo/650073c2-7cb9-11eb-aa27-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из кубанских станиц произошла трагедия — водитель грузовика, выгружая землю, случайно засыпал ею пятилетнюю девочку. Ребёнок скончался на месте, сообщает региональное СУ СК РФ.

Инцидент произошёл вечером 2 марта. 40-летний водитель грузовика доставлял в частный двор перегной. В это время дочь хозяина дома находилась рядом.

В какой-то момент взрослые заметили, что малютка пропала. В ходе поисков они обнаружили под землёй тело девочки без признаков жизни.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате пожара в переносном доме в американском штате Оклахома погибли по меньшей мере шесть человек. Инцидент произошёл в округе Вудворд в среду утром. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Ещё одному ребёнку удалось выжить.