https://static.news.ru/photo/c7a3554a-39f2-11ea-9f71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shadi Hatem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четырёхлетняя девочка получила травмы из-за того, что во время купания в аквапарке Москвы её нога попала в сливную трубу.

В момент инцидента ребёнок находился в бассейне вместе с родителями. Девочку удалось быстро достать из воды, после чего родные отвезли её в больницу. О состоянии пострадавшего ребёнка не сообщается, передаёт «Регион онлайн» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РЕН ТВ уточняет , что инцидент произошёл в аквапарке на территории комплекса «Лужники».

Ранее NEWS.ru писал, что в Турции 12-летнюю россиянку засосало в трубу бассейна одного из отелей. Её руку удалось вытащить только с обшивкой уже после того, как насос был остановлен. Ребёнку на помощь пришли очевидцы, девочку в итоге доставили в реанимацию. Спасти её не удалось, она скончалась спустя 11 дней нахождения в клинике.