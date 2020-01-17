Четырёхлетняя девочка получила травмы из-за того, что во время купания в аквапарке Москвы её нога попала в сливную трубу.
В момент инцидента ребёнок находился в бассейне вместе с родителями. Девочку удалось быстро достать из воды, после чего родные отвезли её в больницу. О состоянии пострадавшего ребёнка не сообщается,
РЕН ТВ
Ранее NEWS.ru писал, что в Турции 12-летнюю россиянку засосало в трубу бассейна одного из отелей. Её руку удалось вытащить только с обшивкой уже после того, как насос был остановлен. Ребёнку на помощь пришли очевидцы, девочку в итоге доставили в реанимацию. Спасти её не удалось, она скончалась спустя 11 дней нахождения в клинике.
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