Ребёнка спасли из колодца в Иркутской области

Двое мужчин вытащили провалившегося в колодец ребёнка в городе Тайшет, сообщает «КП-Иркутск». Заметивший суматоху среди детей возле школы 34-летний таксист Хайдарали Одинаев подошёл и увидел в люке мальчика по пояс в воде. Он вызвал спасателей и, не дожидаясь их приезда, вместе с другим прохожим вытащил школьника из колодца.

Заглянул в канализационный колодец, а там почти по живот в воде стоял маленький мальчик лет 10 и плакал. Я сразу позвонил в МЧС и скорую. А пока спасатели с врачами ехали, решил начать действовать. Ребёнок замерзал. В тот день и так стоял мороз в минус 25 градусов, даже машина не заводилась. Такой холод, а ребёнок ещё и в воде! Мимо проходил ещё один мужчина, он согласился помочь, — рассказал Одинаев.

Они спустились вниз и вытащили мальчика, затем Одинаев отнёс пострадавшего в магазин, укутал в куртки, покрывала и дал горячий чай. Оказалось, что мальчику 10 лет, он упал во время игр с друзьями.

Сейчас сын чувствует себя хорошо. Получил небольшое переохлаждение. Ноги не успели посинеть от холодной воды благодаря помощи прохожих. Если бы не Хайдарали и второй мужчина, сын мог обморозиться. Спасибо им за неравнодушие! Сотрудников магазина, которые помогали отогревать Егора, я уже поблагодарила. Теперь хочу встретиться с Хайдарали и подарить ему хотя бы торт в знак благодарности, — сказала мама мальчика Наталья.

Она добавила, что люк после происшествия закрыли настилом из досок.

Ранее десятиклассница Шукрона Гадоева спасла трёхлетнего ребёнка, упавшего в колодец в Новосибирске. Девушка решила никому не рассказывать о своём подвиге, но на занятиях в военно-патриотическом клубе её увидела мать мальчика. Она подошла к педагогу и поблагодарила за подготовку девушки.