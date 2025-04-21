Ребенок пострадал в пьяной драке Ребенок получил травмы в пьяной драке, которую устроил его отец в Челябинске

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Ребенок пострадал в драке, которую устроил его пьяный отец в Челябинске, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Мужчина с сыном на руках ночью вступил в конфликт с незнакомой компанией, ссора переросла в потасовку.

Ребенок получил удар кулаком, отец несколько раз упал с ним на тротуар. Очевидцы вызвали полицейских, но к их приезду участники конфликта скрылись.

Ранее в Петербурге 18-летний молодой человек нанес 40-летнему мужчине тяжелые травмы молотком во время уличного конфликта. Инцидент произошел в ночь на 12 апреля возле дома на Белградской улице. После драки нападавший сам вызвал скорую помощь, заявив о самообороне. Прибывшие на вызов медики зафиксировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму с повреждением мозга и колото-резаную рану живота. Также выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала подозреваемого.

В этот же день в торговом центре «Меркурий» в Санкт-Петербурге подростки избили сверстницу. Девочка рассказала полицейским об избиении знакомой, которое происходило на ее глазах. Агрессоры теперь регулярно нападают на сдавшую их девочку, а также оскорбляют ее. В субботу, 12 апреля, жертва обратилась к медикам. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.