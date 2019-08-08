В Краснодарском крае врачи смогли реанимировать ребёнка после клинической смерти. Он находился в салоне автобуса, рухнувшего с обрыва.
Ранее в краевом Минздраве сообщили о четырёх погибших, но благодаря усилиям врачей одного ребёнка удалось спасти, отмечает
Автобус с 42 пассажирами столкнулся с автомобилем вечером 7 августа на трассе А-146 в районе посёлка Верхнебаканский под Новороссийском. В результате ДТП 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Спасатели продолжают извлекать пострадавших из искорёженного транспортного средства.
По предварительным данным, причиной крупной автоаварии стала потеря управления водителем автобуса, писал News.ru.