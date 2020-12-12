Разъярённые рабочие разгромили фабрику iPhone в Индии

Индийские рабочие устроили погром на фабрике по производству iPhone в индийском регионе Насапура. Инцидент произошёл в субботу, 12 декабря. Возмущённые сотрудники компании Wistron, которая помогает Apple в сборке техники, потребовали полностью выплатить зарплату.
Администрация урезала выплаты рабочим и инженерам и отказалась доплачивать за проделанную работу. Инженеры должны были получить за месяц $285, но вместо этого им выплатили $217, а в последнее время зарплата и вовсе снизилась до $163. У разнорабочих ситуация с выплатами оказалась ещё хуже, им за месяц заплатили $6,78.
Рабочие и инженеры разгромили производственные цеха, поломали мебель в кабинетах руководителей, а также подожгли служебные машины и различное оборудование. Как
В России на фоне пандемии коронавируса снизились продажи новых iPhone по сравнению с прошлым годом. За две недели с начала старта продаж iPhone 12 Pro и iPhone 12 было приобретено 48 тысяч устройств. Втрое меньше, чем в 2019 году, когда появились iPhone 11 Pro и iPhone 11, писал NEWS.ru.