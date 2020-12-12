Разъярённые рабочие разгромили фабрику iPhone в Индии

https://static.news.ru/photo/481935b6-3d6a-11eb-8d0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индийские рабочие устроили погром на фабрике по производству iPhone в индийском регионе Насапура. Инцидент произошёл в субботу, 12 декабря. Возмущённые сотрудники компании Wistron, которая помогает Apple в сборке техники, потребовали полностью выплатить зарплату.

Администрация урезала выплаты рабочим и инженерам и отказалась доплачивать за проделанную работу. Инженеры должны были получить за месяц $285, но вместо этого им выплатили $217, а в последнее время зарплата и вовсе снизилась до $163. У разнорабочих ситуация с выплатами оказалась ещё хуже, им за месяц заплатили $6,78.

Рабочие и инженеры разгромили производственные цеха, поломали мебель в кабинетах руководителей, а также подожгли служебные машины и различное оборудование. Как сообщает Apple Insider, погром остановила полиция. В Wistron никак не прокомментировали произошедший инцидент.

В России на фоне пандемии коронавируса снизились продажи новых iPhone по сравнению с прошлым годом. За две недели с начала старта продаж iPhone 12 Pro и iPhone 12 было приобретено 48 тысяч устройств. Втрое меньше, чем в 2019 году, когда появились iPhone 11 Pro и iPhone 11, писал NEWS.ru.