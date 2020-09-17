Разработчик «Новичка» оценил информацию о бутылке с ядом в гостинице Томска

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Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк прокомментировал информацию об обнаружении бутылки воды со следами отравляющего вещества, из которой, вероятно, пил Алексей Навальный. Её обнаружили соратники оппозиционера в номере отеля в Томске, где тот ночевал.

Если учесть, что все бутылки одинаковы, то это "мёртвая улика". Мы её посмотреть не можем, а у них она есть. Все бутылки одинаковы, и доказать, что именно эта бутылка из гостиницы в Томске, мягко говоря, не приходится. Доказать, что это именно та бутылка, невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара, — сказал он в беседе с РИА Новости.

Специалист также отметил, что если бы яд был нанесён на бутылку в гостиничном номере, то это привело бы не только к смерти Навального, но и всех, кто её трогал.

Ранее, в четверг, команда основателя ФБК рассказала, что после произошедшего в самолёте, когда политику стало плохо, оставшиеся в Томске во время съёмок очередного видеоролика сторонники Навального вызвали адвоката и отправились в отель. Там они фиксировали, описывали и упаковывали всё, что нашли. По словам пресс-службы, не было особой нужды обнаруживать что-то конкретное. Однако им было понятно, что Навальный не «слегка заболел» или «перегрелся». Поэтому в Германию после транспортировки туда политика отправили всё, что гипотетически могло пригодиться.

В 90-е годы Леонид Ринк продавал «Новичок» бандитам. Это стало известно в ходе расследования убийства банкира Ивана Кивелиди. На заседании суда Ринк давал показания как свидетель. Как сообщала «Новая газета», на процессе Ринк признавался, что изготовил и продал дозу яда за 1500 долларов лицам, подозреваемым в причастности к убийству Кивелиди. В итоге химик был осуждён лишь на один год условно за превышение должностных полномочий.

Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера определили, что россиянина отравили веществом из группы «Новичок». Сообщалось, что его следы обнаружили в биопробах россиянина и на бутылке.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любой факт отравления человека при помощи вещества нервно-паралитического действия расценивается как применение химического оружия. Специалисты ОЗХО уже взяли у россиянина пробы для проведения своего исследования.

Международное сообщество требует от России расследования произошедшего с Навальным. На что российские власти сообщают, что пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме обнаружено не было. Российские врачи причиной внезапного ухудшения состояния Навального называют нарушение обмена веществ. Москва требует от Берлина предоставить данные, ставшие основаниями для выводов об отравлении.

В свою очередь Германия подчёркивает, что без одобрения самого Навального Берлин не может передать Москве результаты исследований, потому что они относятся к категории личных данных. А пациент такого согласия не дал.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что в ФРГ видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, писал NEWS.ru.