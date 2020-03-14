https://static.news.ru/photo/71d7233a-65e4-11ea-9eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ по Приморскому краю/ТАСС

Ликвидация последствий разлива мазута в городе Находке Приморского края потребует не меньше недели. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко.

По его словам, задействована техника по откачке топлива из подготовленного котлована перехвата, на месте ЧП работают несколько десятков спасателей. Помимо этого, ведётся сбор застывшего мазута.

Вообще работы много, потому что разлив большой, — цитирует главу региона ТАСС.

Инцидент произошёл 14 марта в 01:05 по местному времени (13 марта в 18:05 мск) из-за разгерметизации ёмкости объёмом 2,5 тысячи кубометров на топливном складе котельной. По информации МЧС, площадь загрязнения составила около одного гектара.

Как писал NEWS.ru, в результате ЧП произошло загрязнение озера Солёное и части береговой полосы. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.