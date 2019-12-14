В Южной бухте Севастополя произошёл разлив нефтепродуктов. Это случилось в месте, где затонул плавучий док со списанной подводной лодкой.
Работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены, заявил врио губернатора Михаил Развожаев. Корпус лодки пришвартован к причальной стенке, 16 декабря его отправят на утилизацию. Её проведут ускоренными темпами, подчеркнул градоначальник.
Глава Севастополя сообщил, что плавдок также будет поднят и утилизирован,
ЧП произошло в ночь на 15 декабря. Как писал NEWS.ru, крымское издание опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380. На кадрах можно увидеть, что одна из стенок дока поднимается из воды на несколько метров, над поверхностью видна и часть подводной лодки. Известно, что экипаж боролся за судно до последнего. Они использовали насосы и дополнительные генераторы, однако они не справлялись с поступающей водой.
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