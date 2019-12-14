https://static.news.ru/photo/933648d4-1f4f-11ea-87d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Южной бухте Севастополя произошёл разлив нефтепродуктов. Это случилось в месте, где затонул плавучий док со списанной подводной лодкой.

Работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены, заявил врио губернатора Михаил Развожаев. Корпус лодки пришвартован к причальной стенке, 16 декабря его отправят на утилизацию. Её проведут ускоренными темпами, подчеркнул градоначальник.

Глава Севастополя сообщил, что плавдок также будет поднят и утилизирован, передаёт «Интерфакс». Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет, заверил Развожаев.

ЧП произошло в ночь на 15 декабря. Как писал NEWS.ru, крымское издание опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380. На кадрах можно увидеть, что одна из стенок дока поднимается из воды на несколько метров, над поверхностью видна и часть подводной лодки. Известно, что экипаж боролся за судно до последнего. Они использовали насосы и дополнительные генераторы, однако они не справлялись с поступающей водой.