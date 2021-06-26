Разлив нефтепродуктов произошёл на реке Вилюй в Якутии

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Четырнадцатилетний подросток и пожарный погибли в результате возгорания в многоквартирном доме в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл в посёлке Чернореченский. Загорелась квартира площадью 50 квадратных метров на четвёртом этаже здания. В ликвидации пожара участвовали 80 человек и 22 единицы техники. Из дома были эвакуированы 75...