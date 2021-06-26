Разлив нефтепродуктов произошёл на реке Вилюй в Якутии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:25, 26 июня 2021
Фото: energoseti.ru
В Якутии на реке Вилюй произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Каскада Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука, расположенного на реке.
Инцидент произошёл в районе посёлка Чернышевский. По имеющимся данным, персонал станции вместе со спасателями отряда МЧС установил боновое заграждение на водную поверхность, не дающее пятну распространяться.
Специалисты делают всё возможное, чтобы минимизировать последствия загрязнения окружающей среды и в кратчайшие сроки восстановить естественное состояние воды в районе нижнего бьефа станции, — сообщили в пресс-службе.
По информации региональных СМИ, произошёл разлив одного кубометра масла из ловушки бака аварийного слива ГЭС-2.
На месте происшествия находятся представители Мирнинского комитета государственного экологического надзора и Восточно-Сибирского управления Федерального агентства по рыболовству. Ожидается прибытие представителей специализированной организации для ликвидации пятна.
Ранее у популярного пляжа в Приморье выявили экстремальное загрязнение ртутью.