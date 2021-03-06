Разлив нефти произошёл на реке Обь в Югре

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В Ханты-Мансийском автономном округе в пойме реки Оби произошёл разлив нефтепродуктов. На данный момент специалисты выясняют, откуда произошла утечка, сообщил глава Природнадзора региона Сергей Пикунов.

Да, такой факт есть. Работают поисковые группы, там две трубы разных компаний, устанавливается какая именно стала причиной разлива, — сказал собеседник ТАСС.

Российское правительство 9 января утвердило правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ. Кроме того, установлены критерии определения объектов, работающих в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, его переработки, транспортировки, хранения и эксплуатации.

Правила устанавливают и порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности организаций к действиям по локализации и ликвидации разливов. Срок действия постановления — до 1 января 2027 года.

В конце февраля разлив нефти произошёл на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО. Площадь загрязнения составила 500 кв. метров, в водоёмы опасные вещества не попали, сообщал NEWS.ru.