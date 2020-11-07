Разлив нефтепродуктов после пожара на трубопроводе произошёл на Ямале

https://static.news.ru/photo/352e377a-2119-11eb-a062-fa163e074e61_660.jpg Фото: 89.mchs.gov.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе после прорыва трубопровода обнаружили разлив нефтепродуктов на площади около 200 квадратных метров. Об этом говорится в докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Прорыв случился утром на Еты-Пуровском месторождении «Газпром нефти», после чего начался пожар. В данное время аварийный участок перекрыли, а возгорание ликвидировали. Пострадавших нет. Специалистам пришлось остановить 66 скважин. На месте идут аварийно-восстановительные работы.

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа поручила природоохранному подразделению начать проверку, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Республике Коми из-за повреждения трубопровода произошёл разлив нефти. Объём утечки составил не менее семи тонн. В результате было загрязнено около 0,5 га земли.