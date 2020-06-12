Разбившимся под Самарой самолётом Як-52 управлял курсант

Легкомоторным самолётом Як-52, который разбился в Самарской области, управлял курсант.
Самолётом управлял курсант второго года обучения. На борту также находился военный лётчик-инструктор первого класса, стаж более 4000 часов полёта, — рассказали в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, сообщает РИА Новости.
Предварительная причина катастрофы неизвестна. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. На место происшествия также выехали специалисты военной прокуратуры.
Авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта Бобровка. Погибли инструктор и курсант. Учебно-тренировочный самолёт, принадлежащий аэроклубу ДОСААФ, получил значительные повреждения.
NEWS.ru писал, что в Рязанской области разбился лёгкий самолёт Х-32 «Бекас». Погиб один человек.