Разбившимся под Самарой самолётом Як-52 управлял курсант

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Газораспределительная станция в Казани загорелась при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром сжиженный газ».

Пожар привёл к взрыву. В результате обрушилась операторная. Один человек погиб, двоих госпитализировали. Причины ЧП пока не известны. Сотрудники компании оказывают всестороннее содействие работающим на месте спасателям МЧС, следователям СКР...