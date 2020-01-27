Упавший в Афганистане самолёт может относиться к ВВС США.
Журналисты телеканала TOLO
В настоящий момент нет официальных данных, что видеозапись имеет отношение к крушению воздушной машины в провинции Газни, подчеркнули журналисты.
Район, где упал самолёт, контролируется движением «Таллибан» (запрещено в РФ). Боевики террористической организации могут быть причастны к его крушению.
Ранее сообщалось, что в Афганистане упал самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines. И.о гендиректора перевозчика Мирвэ Мирзаквал опроверг появившуюся информацию. В администрации Кабула заявили, что речь, скорее всего, идет о крушении американского самолёта, сообщает NEWS.Ru.
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