https://static.news.ru/photo/1972da4a-4113-11ea-a960-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tariq Ghazniwal/twitter.com

Упавший в Афганистане самолёт может относиться к ВВС США.

Журналисты телеканала TOLO опубликовали видеозапись с места крушения. Воздушная машина частично сгорела. На правом двигателе стоят опознавательные знаки ВВС США. Судя по очертаниям фюзеляжа, упавший самолет — это Bombardier E-11.

В настоящий момент нет официальных данных, что видеозапись имеет отношение к крушению воздушной машины в провинции Газни, подчеркнули журналисты.

Район, где упал самолёт, контролируется движением «Таллибан» (запрещено в РФ). Боевики террористической организации могут быть причастны к его крушению.

Ранее сообщалось, что в Афганистане упал самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines. И.о гендиректора перевозчика Мирвэ Мирзаквал опроверг появившуюся информацию. В администрации Кабула заявили, что речь, скорее всего, идет о крушении американского самолёта, сообщает NEWS.Ru.