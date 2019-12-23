https://static.news.ru/photo/bac1d1b6-2620-11ea-a7ad-fa163e074e61_660.jpg Истребитель Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разбившийся под Хабаровском истребитель Су-57 планировали сдать военным до конца 2019 года. Об этом во вторник, 24 декабря, журналистам сообщил информированный источник.

Истребитель был первым образцом в серии.

Завод должен был передать Су-57 военным до конца декабря, — передаёт «Интерфакс» сообщение от источника.

Представители предприятия и ВС РФ планировали совершить передачу в течение текущей недели.

Как писал NEWS.ru ранее, Су-57 авиационного завода Комсомольска-на-Амуре упал 24 декабря во время прохождения заводских испытаний. Лётчику удалось катапультироваться до столкновения с землёй, его нашли в тайге и вертолётом доставляют на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.