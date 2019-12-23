https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Источники сообщили, что упавший во время испытательного полёта истребитель управлялся гражданским лётчиком.

Самолёт, по словам знакомого с ситуацией инсайдера, не принадлежал Министерству обороны, испытания проводил завод, привлёкший для этого гражданского пилота. Первая поставка серийного Су-57 российскому военному ведомству должна состояться на этой неделе, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, Су-57 авиационного завода Комсомольска-на-Амуре упал 24 декабря во время прохождения заводских испытаний. Лётчику удалось катапультироваться до столкновения с землёй, его нашли в тайге и вертолётом доставляют на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.