Разбившийся на мототренировке в Ивановской области мальчик умер в клинике

https://static.news.ru/photo/b5901a14-e55a-11ea-990c-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/people/Григорий-Лозинский

Двенадцатилетний мотогонщик Григорий Лозинский, который 15 августа разбился на соревнованиях ДОСААФ по мотокроссу в Ивановской области, 22 августа скончался в больнице.

Об этом сообщили в Федерации мотоциклетного спорта России. По её данным, мальчик умер, не приходя в сознание.

Авария произошла во время открытой тренировки по мотокроссу в формате гонки в Шуе. Лозинский упал с мотоцикла, его доставили в реанимацию Ивановской областной детской клинической больницы с многочисленными травмами. Всё время пребывания в больнице он находился в коме, врачи оценивали состояние юного спортсмена как крайне тяжёлое, передаёт «МК».

СУ СК РФ по региону уже возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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