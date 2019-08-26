https://static.news.ru/photo/c1108424-c809-11e9-a54c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Уральский депутат Азат Зарипов, расстрелявший жену на глазах у детей, не намерен оспаривать решение суда. Об этом сообщила его адвокат Ольга Шумилова.

Это его собственное решение. Он, по сути, сейчас казнит себя сам, — пояснила юрист в беседе с « URA.RU ».

Суд отправил Зарипова в СИЗО по настоянию СКР и прокуратуры. В день убийства депутат вернулся домой с рыбалки и заподозрил жену в измене. В ходе ссоры с супругой он схватил охотничье ружьё и произвёл два выстрела. От полученных ранений женщина скончалась. Всё это произошло на глазах у детей.

Ранее News.ru писал, что подозреваемый был женат дважды и имеет троих детей. До инцидента он работал заведующим терапевтическим отделением городской больницы Локомотивного городского округа около 12 лет и являлся депутатом совета округа от «Единой России». После убийства его членство в партии было приостановлено.