https://static.news.ru/photo/6aeedb6c-dabb-11e9-8705-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Старший прапорщик 5-го отдела УВД по Московскому метрополитену, расстрелявший 18 сентября двоих сотрудников ОСБ в вестибюле станции «Рязанский проспект», успел после произошедшего позвонить родным и рассказать о попытке дачи взятки.

Он сказал, что потерпевшие подбросили ему денежные средства в платке, передаёт «Московский комсомолец».

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов в отношении Смирнова возбуждено уголовное дело.

Как ранее писал News.ru, 18 сентября в вестибюле станции во время проведения сотрудниками ОСБ оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, которого подозревают в получении взятки, произошла перестрелка.

Гражданин, не имеющий документов, хотел передать подозреваемому денежные средства. Далее по каким-то причинам злоумышленник открыл огонь в сотрудников безопасности. В результате инцидента один человек погиб, второй ранен.