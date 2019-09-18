Старший прапорщик 5-го отдела УВД по Московскому метрополитену, расстрелявший 18 сентября двоих сотрудников ОСБ в вестибюле станции «Рязанский проспект», успел после произошедшего позвонить родным и рассказать о попытке дачи взятки.
Он сказал, что потерпевшие подбросили ему денежные средства в платке,
По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов в отношении Смирнова возбуждено уголовное дело.
Как ранее писал News.ru, 18 сентября в вестибюле станции во время проведения сотрудниками ОСБ оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, которого подозревают в получении взятки, произошла перестрелка.
Гражданин, не имеющий документов, хотел передать подозреваемому денежные средства. Далее по каким-то причинам злоумышленник открыл огонь в сотрудников безопасности. В результате инцидента один человек погиб, второй ранен.