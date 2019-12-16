https://static.news.ru/photo/8fdbb6c4-1fea-11ea-a694-fa163e074e61_660.jpg Рамиль Шамсутдинов Фото: chp45/vk.com

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший 8 сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, не хотел разглашать причины, толкнувшие его на убийство. По его словам, он до последнего верил, что погибнет при нападении.

Как сообщает telegram-канал Mash, солдат встретился с адвокатами. По их версии, он сожалеет о случившемся и очень удивлён поддержке и многочисленным пабликам в свой адрес.

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. В настоящий момент Шамсутдинов находится под арестом.