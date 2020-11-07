Расстрелявшего сослуживцев солдата ранее отчислили из вуза МВД за драки

https://static.news.ru/photo/a1caacc6-2270-11eb-a196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Солдат-срочник Антон Макаров, который 9 ноября открыл огонь по сослуживцам на военном аэродроме под Воронежем, учился в местном институте МВД, однако был отчислен из-за драк с однокурсниками.

Об этом рассказал бывший одногруппник военнослужащего. По его словам, Макаров всегда был своеобразным человеком, «немного странным».

Не очень хорошо свои эмоции контролировал. Несколько раз кидался на однокурсников. Вот из-за последнего раза его и отчислили, потом в армию пошёл, — сообщил он «Газете.Ru».

При этом молодой человек затруднился ответить на вопрос, были ли конфликты с однокурсниками следствием травли. По его словам, точных причин конфликтов он уже не помнит. При этом он отметил, что при заселении в казармы, Макарова разместили отдельно от группы.

Утром 9 ноября 20-летний рядовой Алексей Макаров, служивший на воронежском аэродроме, зарубил офицера топором, чтобы завладеть оружием, а потом убил двоих сослуживцев и ранил ещё одного. После этого он сбежал в неизвестном направлении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Воронеже объявили план «Перехват» после бегства призывника Антона Макарова, убившего троих военнослужащих на аэродроме Балтимор.