Расстрелявшего сослуживцев бойца ВСУ задержали

Солдата-срочника Артемия Рябчука, который расстрелял сослуживцев в Днепропетровске, задержали. В Сети также появилось фото момента задержания, пишет РИА Новости.

Инцидент произошёл на автозаводе Южмаш. В тёмное время суток солдат пришёл за оружием, после чего из автомата АК-47 расстрелял сослуживцев. Известно, что в результате произошедшего погибли четыре военных и одна гражданская. По предварительным данным, у молодого человека при себе было порядка семи тысяч патронов.

Мотивы стрелка пока остаются неизвестными. После расстрела ему удалось скрыться. В городе был объявлен план «Сирена».

В Нацгвардии Украины добавили, что Рябчук служил в ведомстве с осени, никаких отклонений у него не наблюдалось. У раненых военных зафиксированы травмы конечностей.

Ранее в Сети появилось видео из Днепропетровска, где солдат-срочник ВСУ Рябчук Артемий расстрелял сослуживцев. Предварительно известно, что при себе у молодого человека был не только автомат АК-47, но и семь тысяч патронов к нему.