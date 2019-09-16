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Во время матча регулярного первенства по американскому футболу между командами «Теннесси» и «Индианаполис» в городе Нэшвилл на поле вспыхнул пожар.

Исходя из обнародованных сведений, причиной ЧП стало возгорание пиротехнической установки. Она находилась на самом краю поля. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники спортивной арены. Никто из футболистов, тренеров или болельщиков не пострадал,...