Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что по основной версии, причиной пожара, унёсшего жизни четырёх детей и четырёх взрослых, стало короткое замыкание.
Для содействия в расследовании на место трагедии выехали опытные криминалисты, назначены необходимые экспертизы. Помимо основной следствие рассмотрит версию неосторожного обращения с огнём, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, источник в правоохранительных органах раскрыл личности жертв пожара, произошедшего 15 сентября в Красноярске. По словам человека, знакомого с материалами возбуждённого по факту пожара уголовного дела, в огне погибли прокурор города Лесосибирска 35-летний Василий Федорцов, члены его семьи и семьи его сестры.