https://static.news.ru/photo/0eaf4ac4-cfff-11e9-9d47-fa163e074e61_660.jpg Фото: #QPMedia/youtube.com

В торговом центре Владикавказа на распродаже одежды под девизом «Одна вещь — один рубль» произошло настоящее столпотворение, которое закончилось стычками между покупателями. Власти города порекомендовали предпринимателям впредь лучше заботиться о безопасности таких акций.

Мы не можем предпринимателям запретить проводить акции или распродажи, можем лишь рекомендовать заботиться о безопасности горожан во время подобных масштабных мероприятий, — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы городской администрации Дзерасса Дзестелова.

Видео этой распродажи разошлось по соцсетям. На его кадрах заметно, как покупатели подбегают к корзинам с одеждой и охапками хватают лежащие там вещи, а потом защищают их от соперников.

Как писал News.ru, студенты торгово-экономического колледжа в Уфе и их родители устроили столпотворение при заселении в общежитие. Причиной тому послужило нововведение, инициатива которого принадлежала фельдшеру. Он потребовал прикладывать к комплекту документов дополнительную копию паспорта студента. Собравшиеся заметно нервничали, некоторых учащихся неразбериха довела до слёз.