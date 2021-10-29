Раскрыты подробности убийства двух сестёр в Туве

Девочек, найденных с тяжёлыми травмами у одного из домов Кызыла, выбросил их ранее судимый родственник, 23-летний уроженец Тес-Хемского района Тувы, сообщают «Известия».

Как признался сам подозреваемый, дети отказывались его слушаться и хотели покинуть квартиру. Матери несовершеннолетних в этот момент дома не было, она была на работе. Родственник в итоге выбросил девочек из окна восьмого этажа.

По данным источника издания, подозреваемый находился в федеральном розыске. До этого он скрылся от суда по делу об угоне автомобиля.

Ранее поступила информация о том, что на улице в Кызыле нашли двух девочек с тяжёлыми травмами в возрасте 9 и 14 лет. К моменту обнаружения одна из них уже была мертва, вторая скончалась в больнице. СК возбудил дело об убийстве двух несовершеннолетних. Расследование инцидента взято прокуратурой Тувы на особый контроль.