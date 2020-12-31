Раскрыты подробности смертельного ДТП с пьяным водителем в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/d795a880-faf0-11ea-a97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очевидец рассказал детали ДТП под Серпуховом, в котором погиб фельдшер скорой помощи, помогавший пострадавшим в другой аварии.

Эта авария случилась утром 1 января около деревни Терехунь на автомобильной дороге А-108. Пьяный 18-летний водитель за рулём легкового автомобиля ВАЗ-2112 врезался в машину скорой помощи. Жертвой случившегося стал фельдшер, травмы получили водитель скорой и инспектор ГИБДД, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что в первой аварии три человека оказались зажатыми в ВАЗ-2115, который врезался в отбойник. Пострадали 24-летние водитель и пассажир. Затем в фургон спасателей на скользкой дороге врезался водитель, объезжавший машину скорой. В момент удара погиб 23-летний фельдшер Юрий Волков. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что водитель автомобиля ВАЗ, в ДТП с которым погиб фельдшер скорой помощи в подмосковном Серпухове, был в состоянии алкогольного опьянения. Его легковой автомобиль протаранил карету скорой помощи, которая стояла на обочине.