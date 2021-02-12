Раскрыты подробности о погибшей на детской площадке в Петербурге девочке

https://static.news.ru/photo/3b6fd272-6ec8-11eb-977a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

10-летняя девочка, которую нашли мёртвой утром 14 февраля на детской площадке в Санкт-Петербурге, была примерным ребёнком и училась на отлично.

Такую характеристику погибшей дала пресс-секретарь Колпинского района Петербурга Надежда Осипова. По её словам, об обстоятельствах инцидента до сих пор крайне мало данных.

Это был абсолютно хороший ребёнок, отличница. Семья благополучная, один ребёнок в семье. Не состояли на учёте, ребёнок занимался в различных кружках. Всё очень непонятно, — цитирует Осипову Пятый канал.

Следственные органы в настоящее время пытаются разобраться в произошедшем. С семьёй погибшей девочки работает команда психологов.

По словам матери девочки, ребёнок по непонятным причинам вышел из дома без верхней одежды около 04:30 утра. Родители, заметив пропажу дочери, вышли на поиски, оказавшиеся безуспешными. Спустя некоторое время прохожий нашёл тело девочки на детской площадке в одном из дворов на Новгородской улице в Колпинском районе.

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