Раскрыты подробности гибели россиянина от руки друга Знакомые убитого жителя Мытищ не верят, что он мог спровоцировать друга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убитый житель Мытищ всегда отличался вежливостью, тихим и спокойным нравом, рассказал NEWS.ru источник. По его словам, покойный не мог развязать конфликт с другом.

Я не верю в то, что он вывел своего друга на конфликт и спровоцировал его на убийство. Он был очень вежливым, тихим и спокойным человеком, душой компании. Не могу сказать, что у него были проблемы с деньгами или долги. В одно утро мы узнали, что он не вышел на работу, отец сразу вылетел в Москву, и мы объявили его в розыск, — сказал собеседник NEWS.ru.

По его словам, семья погибшего надеялась, что родственник жив, но «просто потерялся» или заболел, но близкие заподозрили ЧП из-за «странных СМС-сообщений», отправленных подозреваемым с телефона жертвы. Источник считает, что предполагаемый преступник «многое недоговаривает».

Надеялись, что просто потерялся или плохо ему стало, но странные СМС, которые подозреваемый отправлял с его телефона, говорят об обратном. Мы уверены, что фигурант много недоговаривает. Они сейчас пытаются перевести все на бытовой конфликт, но этому нет оправданий, — подытожил собеседник.

Ранее сообщалось, что 47-летний риелтор из Мытищ убил приятеля, закопав его труп под Сергиевом Посадом. По данным СМИ, фигуранту удавалось скрывать смерть друга, так как он от имени жертвы вел переписку с его близкими.