Раскрыты личности подозреваемых в ограблении «Пятёрочки» в Истре

Все подозреваемые в нападении на супермаркет «Пятёрочка» в Истре являются официально неработающими гражданами Таджикистана, пишет Telegram-канал SHOT. Ранее четверо злоумышленников ограбили подмосковный магазин на 71 тысячу рублей, убили кассиршу и избили директора магазина и ее мужа.

По данным Telegram-канала, подозреваемым от 19 до 29 лет. Самый старший, 29-летний Зафар Худойкулов, находится в России с 2017 года, всё это время он живёт без регистрации. 24-летний Акбарали Бурхонов в России проживает с 2020 года, имеет временную регистрацию в Москве.

Третий подозреваемый, 21-летний Хабибулло Мухамадиев, временно зарегистрирован в Подмосковье. После задержания у него обнаружили 43 тысячи рублей наличными. 19-летний Назиркул Бобокулов, зарегистрирован в квартире вместе с Мухамадиевым.

Ранее член комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов сообщил, что после нападения на супермаркет в Истре в Подмосковье может начаться внеплановая проверка охранных структур. Он объяснил, что необходимо выяснить, по чьей вине произошло нападение, в результате которого погибла кассирша «Пятёрочки».

В ночь на 9 февраля трое злоумышленников в масках, вооружённые деревянными топорищами, вошли в магазин «Пятёрочка» в Истре через вход для разгрузки товаров и напали на дирeктора магазина Наталью Пашкову, её супруга и на кассиршу Людмилу Вяткинy. Они похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, но были задeржаны. Вяткина в результате скончалась, Пашкова и её муж Сергей госпитaлизированы.