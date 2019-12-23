В одном из продуктовых магазинов на территории Москвы мужчина ударил ножом руководителя отдела главного управления Генпрокуратуры РФ в ДФО Алексея Зарецкого. Подозреваемым в нападении оказался 22-летний Ибрагим Бикаров.
Данные сведения были обнародованы в понедельник, 23 декабря. Информацию
В настоящее время Бикаров задержан. В отношении него завели дело по статье УК РФ «Разбой».
Ранее NEWS.ru писал, что покупатель магазина на севере столицы напал с ножом на мужчину. Причиной стало сделанное ему замечание.
Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что преступник совершал противоправные действия, на что отреагировал пострадавший. В результате он получил ранение в области ноги и был госпитализирован.
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