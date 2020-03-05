https://static.news.ru/photo/18ad16f2-5ed7-11ea-b349-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молодой человек и девушка в Санкт-Петербурге избили и ограбили парня в лесополосе под Санкт-Петербургом. После этого парочка преступников раскаялась и пришла в городское отделение полиции с повинной.

Как сообщили в правоохранительных органах, до явки злоумышленников к сотрудникам МВД с заявлением обратилась жительница города Ломоносов. Женщина рассказала, что неизвестные похитили из её квартиры два телевизора, деньги и документы на имя сына гражданки.

Позднее в полицию пришли два человека: 18-летний молодой человек и 20-летняя девушка. Они заявили, что накануне явки с повинной они избили и ограбили незнакомого им парня. Злоумышленники отобрали у пострадавшего паспорт, телефон, банковские карты и ключи от квартиры, в которую позже проникли.

В настоящее время похищенное имущество частично вернули владельцам. В отношении парочки преступников возбудили уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, шестеро злоумышленников в возрасте от 25 лет до 41 года обворовывали пассажиров метро в Санкт-Петербурге. Общая сумма ущерба от преступной деятельности карманников составила 1,6 млн рублей. В среду, 4 марта, полицейские смогли задержать мошенников.