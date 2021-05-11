Изрезанное тело женщины нашли в подмосковной гостинице

https://static.news.ru/photo/e5558df2-b254-11eb-a7c9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Московской области выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили в селе Юдино. Расчленённый труп нашли на территории гостиничного комплекса, передаёт РЕН ТВ.

В ночь на 11 мая администратор комплекса в Одинцовском городском округе обратил внимание на подозрительную сумку, которая была оставлена на территории. Внутри оказались фрагменты тела. О находке мужчина сообщил в полицию.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета Ольгу Врадий сообщает , что погибшую нашли в номере гостиницы. Уточняется, что у неё были телесные повреждения в области лица и шеи.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, они проводят осмотр территории и опрашивают сотрудников. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее разрезанное на куски тело девушки обнаружили в Кузбассе. В городе Ленинске-Кузнецком были найдены несколько пакетов, в которые убийца расфасовал останки.