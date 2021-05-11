Изрезанное тело женщины нашли в подмосковной гостинице

Правоохранительные органы Московской области выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили в селе Юдино. Расчленённый труп нашли на территории гостиничного комплекса, передаёт РЕН ТВ.
В ночь на 11 мая администратор комплекса в Одинцовском городском округе
В свою очередь ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета Ольгу Врадий
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, они проводят осмотр территории и опрашивают сотрудников. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее разрезанное на куски тело девушки обнаружили в Кузбассе. В городе Ленинске-Кузнецком были найдены несколько пакетов, в которые убийца расфасовал останки.