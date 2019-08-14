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Региональный главк МВД сообщил, что к поискам трёхлетнего мальчика, пропавшего под Омском, подключили два квадрокоптера и вездеход.

Поиски ребёнка не прекращались всю ночь, в них задействованы около 600 человек, в том числе, волонтёры, передаёт РИА Новости. Как писал News.ru ранее, мальчик заблудился в Белореченском районе, пока его...