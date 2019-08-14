Представитель отдела по связям с общественностью филадельфийской полиции Эрик Грипп сообщил, что ранивший шестерых полицейских стрелок взят под стражу.
Переговоры со стрелком велись на протяжении примерно семи часов. Угрозы для жизней пострадавших полицейских нет. В доме, откуда мужчина вёл огонь, работает спецназ.
UPDATE: Suspect is in custody. SWAT is still clearing the house— Eric Gripp (@PPDEricGripp)
August 15, 2019
Ранее News.ru сообщал, что стрельба произошла в Филадельфии, штат Пенсильвания, ранения получили шестеро полицейских, один, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.